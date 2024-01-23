Регион

Уведомления отключены

23 января, 16:01

"Часы Судного дня" по-прежнему показывают 90 секунд до "ядерной полуночи"

"Часы Судного дня" по-прежнему показывают 90 секунд до "ядерной полуночи". Фото © Twitter / Bulletin of the Atomic Scientists

"Часы Судного дня" по-прежнему показывают 90 секунд до "ядерной полуночи". Фото © Twitter / Bulletin of the Atomic Scientists

В этом году стрелки на символических "Часах Судного дня" решили не переводить, и они по-прежнему показывают 90 секунд до "ядерного апокалипсиса". Об этом заявила президент американского журнала "Бюллетень учёных-атомщиков" (Bulletin of the Atomic Scientists) Рейчел Бронсон.

По её словам, такое решение не свидетельствует о стабильности в мире, а напротив, это служит "предупреждением о необходимости действий", поскольку угроза остаётся "неприемлемо высокой". Среди главных угроз упоминаются конфликты на Украине и в секторе Газа, климатический кризис и искусственный интеллект.

Вассерман рассказал, в каком случае стрелки часов Судного дня переведут назад
Вассерман рассказал, в каком случае стрелки часов Судного дня переведут назад

"Часы Судного дня" впервые появились в 1947 году на обложке американского журнала "Бюллетень учёных-атомщиков". С тех пор стрелка приближалась к "ядерной полуночи". Так, например, в прошлом году часы были переведены ещё на 10 секунд ближе к этой цифре.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Наука и Технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров