"Часы Судного дня" по-прежнему показывают 90 секунд до "ядерной полуночи"
"Часы Судного дня" по-прежнему показывают 90 секунд до "ядерной полуночи". Фото © Twitter / Bulletin of the Atomic Scientists
В этом году стрелки на символических "Часах Судного дня" решили не переводить, и они по-прежнему показывают 90 секунд до "ядерного апокалипсиса". Об этом заявила президент американского журнала "Бюллетень учёных-атомщиков" (Bulletin of the Atomic Scientists) Рейчел Бронсон.
По её словам, такое решение не свидетельствует о стабильности в мире, а напротив, это служит "предупреждением о необходимости действий", поскольку угроза остаётся "неприемлемо высокой". Среди главных угроз упоминаются конфликты на Украине и в секторе Газа, климатический кризис и искусственный интеллект.
"Часы Судного дня" впервые появились в 1947 году на обложке американского журнала "Бюллетень учёных-атомщиков". С тех пор стрелка приближалась к "ядерной полуночи". Так, например, в прошлом году часы были переведены ещё на 10 секунд ближе к этой цифре.