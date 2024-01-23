"Часы Судного дня" по-прежнему показывают 90 секунд до "ядерной полуночи"

В этом году стрелки на символических "Часах Судного дня" решили не переводить, и они по-прежнему показывают 90 секунд до "ядерного апокалипсиса". Об этом заявила президент американского журнала "Бюллетень учёных-атомщиков" (Bulletin of the Atomic Scientists) Рейчел Бронсон.

По её словам, такое решение не свидетельствует о стабильности в мире, а напротив, это служит "предупреждением о необходимости действий", поскольку угроза остаётся "неприемлемо высокой". Среди главных угроз упоминаются конфликты на Украине и в секторе Газа, климатический кризис и искусственный интеллект.