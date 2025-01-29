Песков назвал перевод «Часов Судного дня» нагнетанием обстановки с Запада
Перемещение стрелок «Часов Судного дня» ближе к «ядерной полуночи» свидетельствует о нарастающем напряжении в мире, и для таких опасений есть основания. Такую точку зрения высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о том, может ли ситуация с этими символическими часами быть частью усиливающегося нагнетания со стороны западных стран.
«Это же не Запад делает, это делают некие учёные, некие организации учёных. Это их видение атмосферы напряжённости, которая есть в мире», — отметил представитель Кремля.
Он добавил, что обстановка действительно очень напряжённая и что число активных конфликтов в мире достигло критической отметки. В связи с этим, по его словам, существуют определённые причины для беспокойства.
Напомним, стрелки символических «часов Судного дня» перевели на одну секунду ближе к «ядерной полуночи». Теперь они указывают 89 секунд до полуночи, что является самым близким показателем с момента появления.
Life.ru