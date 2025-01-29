Песков назвал перевод «Часов Судного дня» нагнетанием обстановки с Запада

Перемещение стрелок «Часов Судного дня» ближе к «ядерной полуночи» свидетельствует о нарастающем напряжении в мире, и для таких опасений есть основания. Такую точку зрения высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о том, может ли ситуация с этими символическими часами быть частью усиливающегося нагнетания со стороны западных стран.

«Это же не Запад делает, это делают некие учёные, некие организации учёных. Это их видение атмосферы напряжённости, которая есть в мире», — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что обстановка действительно очень напряжённая и что число активных конфликтов в мире достигло критической отметки. В связи с этим, по его словам, существуют определённые причины для беспокойства.