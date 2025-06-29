Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Запад не сможет добиться стратегического поражения России через Украину. Об этом он заявил во время переговоров с министром иностранных дел Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.

Министр подчеркнул, что западные страны пытаются использовать украинское руководство в качестве инструмента давления на Россию, однако эти попытки обречены на провал. По его словам, на Западе уже начинают осознавать бесперспективность такой стратегии.

«Мы наблюдаем беспрецедентное противостояние нашей страны коллективному Западу, решившему в очередной раз пойти на нас войной и нанести России стратегическое поражение, по сути дела, используя нацистский режим в Киеве в качестве тарана. Никогда у Запада это не получалось — не получится и в этот раз», — подчеркнул Лавров.

В ходе встречи особое внимание было уделено развитию российско-киргизских отношений. Министр отметил устойчивый рост товарооборота между странами, несмотря на санкционное давление, а также активное сотрудничество в гуманитарной и образовательной сферах.