«У них ничего не получится»: Лавров оценил желание Запада нанести поражение РФ
Лавров: Запад не сможет нанести России поражение, используя Украину
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Запад не сможет добиться стратегического поражения России через Украину. Об этом он заявил во время переговоров с министром иностранных дел Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.
Министр подчеркнул, что западные страны пытаются использовать украинское руководство в качестве инструмента давления на Россию, однако эти попытки обречены на провал. По его словам, на Западе уже начинают осознавать бесперспективность такой стратегии.
«Мы наблюдаем беспрецедентное противостояние нашей страны коллективному Западу, решившему в очередной раз пойти на нас войной и нанести России стратегическое поражение, по сути дела, используя нацистский режим в Киеве в качестве тарана. Никогда у Запада это не получалось — не получится и в этот раз», — подчеркнул Лавров.
В ходе встречи особое внимание было уделено развитию российско-киргизских отношений. Министр отметил устойчивый рост товарооборота между странами, несмотря на санкционное давление, а также активное сотрудничество в гуманитарной и образовательной сферах.
Напомним, что накануне глава российского внешнеполитического ведомства прибыл с рабочим визитом в Бишкек. В программе были запланированы переговоры с президентом Киргизии и главой МИД республики Жээнбеком Кулубаевым, а также участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ. Перед этим Лавров заявил о готовности России рассматривать любые конструктивные инициативы по урегулированию украинского конфликта и укреплению евразийской безопасности.