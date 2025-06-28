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28 июня, 17:41

Глава МИД РФ Лавров прибыл в Киргизию с официальным визитом

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Киргизию.

Самолёт министра иностранных дел России приземлился в аэропорту киргизского города, где Лавров проведёт переговоры с президентом Садыром Жапаровым и главой МИД Жээнбеком Кулубаевым. В программе визита также участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.

Визит российского министра проходит на фоне активизации взаимодействия стран Организации Договора о коллективной безопасности. В повестке — обсуждение актуальных вопросов региональной безопасности и двустороннего сотрудничества.

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Ранее Сергей Лавров сообщил, что Россия готова рассмотреть все конструктивные предложения по урегулированию конфликта на Украине и укрепление безопасности в Евразии. Точку зрения Москвы по этому вопросу дипломат сформулировал с помощью известной русской поговорки: кашу маслом не испортишь.

Юрий Лысенко
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