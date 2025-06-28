Глава МИД РФ Лавров прибыл в Киргизию с официальным визитом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Киргизию.

Самолёт министра иностранных дел России приземлился в аэропорту киргизского города, где Лавров проведёт переговоры с президентом Садыром Жапаровым и главой МИД Жээнбеком Кулубаевым. В программе визита также участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.

Визит российского министра проходит на фоне активизации взаимодействия стран Организации Договора о коллективной безопасности. В повестке — обсуждение актуальных вопросов региональной безопасности и двустороннего сотрудничества.