Лавров заявил об адекватности и реализме в политике Трампа

Реализм и здравый смысл, декларируемые администрацией президента США Дональда Трампа, представляют собой позитивную тенденцию в международной политике, считает глава МИД Росси Сергей Лавров. Об этом он заявил в ходе своего выступления перед сотрудниками МИД Туркмении, а также преподавателями и студентами Института международных отношений.

«Есть позитивные тенденции, включая реализм и здравый смысл, которые декларирует администрация Трампа в качестве базовых принципов своей внешней политики, и опору на национальные интересы США при продекларированном признании национальных интересов других государств», — сказал Лавров.