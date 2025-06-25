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25 июня, 11:30

Лавров заявил об адекватности и реализме в политике Трампа

Лавров: В политике Трампа есть реализм и здравый смысл, это позитивная тенденция

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Реализм и здравый смысл, декларируемые администрацией президента США Дональда Трампа, представляют собой позитивную тенденцию в международной политике, считает глава МИД Росси Сергей Лавров. Об этом он заявил в ходе своего выступления перед сотрудниками МИД Туркмении, а также преподавателями и студентами Института международных отношений.

«Есть позитивные тенденции, включая реализм и здравый смысл, которые декларирует администрация Трампа в качестве базовых принципов своей внешней политики, и опору на национальные интересы США при продекларированном признании национальных интересов других государств», — сказал Лавров.

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Лавров: Американцы попросили перенести переговоры по раздражителям в отношениях

Кроме того, глава российского ведомства заявил, что часы Судного дня тикают, и стрелка приближается всё ближе к «ядерной» полуночи. Однако РФ делает всё возможное, чтобы не допустить ядерной войны. При этом Лавров выразил сожаление, что разговоры об угрозе начала Третьей мировой войны стали будничными.

Полина Никифорова
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