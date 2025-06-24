Лавров: Американцы попросили перенести переговоры по раздражителям в отношениях

США запросили перенос переговоров по ряду острых тем в двусторонних отношениях с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на XI международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

«Американцы попросили отложить переговоры по так называемым раздражителям. Видимо, что-то им не понравилось или они передумали», — отметил глава российского МИД.

Лавров также напомнил о достигнутой ранее договорённости с госсекретарем США Марко Рубио — стороны согласились работать над улучшением отношений там, где это возможно, а в вопросах с непреодолимыми разногласиями избегать эскалации.