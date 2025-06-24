Лавров: Американцы попросили перенести переговоры по раздражителям в отношениях
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США запросили перенос переговоров по ряду острых тем в двусторонних отношениях с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на XI международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».
«Американцы попросили отложить переговоры по так называемым раздражителям. Видимо, что-то им не понравилось или они передумали», — отметил глава российского МИД.
Лавров также напомнил о достигнутой ранее договорённости с госсекретарем США Марко Рубио — стороны согласились работать над улучшением отношений там, где это возможно, а в вопросах с непреодолимыми разногласиями избегать эскалации.
Ранее Лавров раскрыл главный страх Европы по украинскому конфликту. По его словам, европейские страны не обладают достаточными ресурсами для самостоятельного продолжения поддержки украинского конфликта без участия Соединённых Штатов.