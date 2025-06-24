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24 июня, 09:56

Лавров: Американцы попросили перенести переговоры по раздражителям в отношениях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

США запросили перенос переговоров по ряду острых тем в двусторонних отношениях с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на XI международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

«Американцы попросили отложить переговоры по так называемым раздражителям. Видимо, что-то им не понравилось или они передумали», — отметил глава российского МИД.

Лавров также напомнил о достигнутой ранее договорённости с госсекретарем США Марко Рубио — стороны согласились работать над улучшением отношений там, где это возможно, а в вопросах с непреодолимыми разногласиями избегать эскалации.

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Ранее Лавров раскрыл главный страх Европы по украинскому конфликту. По его словам, европейские страны не обладают достаточными ресурсами для самостоятельного продолжения поддержки украинского конфликта без участия Соединённых Штатов.

Марина Фещенко
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