Москва готова рассматривать любые здравые предложения, направленные на разрешение украинского кризиса и укрепление безопасности в Евразии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед сотрудниками МИД Туркмении и студентами Института международных отношений в Ашхабаде.

«Как говорится, кашу маслом не испортишь. Все, что способствует снижению напряженности и предотвращению конфронтации, мы приветствуем», — отметил глава российской дипломатии.

По словам министра, вопрос глобальной безопасности по-прежнему остаётся открытым, но многие ответственные государства прилагают усилия к его решению. В качестве примера он привёл инициативы президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и председателя КНР Си Цзиньпина. Лавров отметил, что подход Пекина включает ключевой принцип — устранение первопричин любого конфликта.

Министр добавил, что российские инициативы по евразийской архитектуре безопасности не конкурируют с другими мирными предложениями, а, напротив, идут в едином русле. Говоря о ситуации на Украине, он подчеркнул, что действия Киева в отношении русскоязычного населения, включая запреты на русский язык, образование и культуру, стали причиной начала специальной военной операции.

«Мы не могли не отреагировать на притеснение прав русских и русскоязычных», — заявил Лавров, указав также на демонтаж памятников и запрет на русские книги.