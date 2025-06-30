«Где деньги, Зин?»: Предназначенный для Киева 1 млрд евро исчез в Германии

В Германии пропал 1 миллиард евро, предназначавшийся для помощи Украине. Об этом сообщает немецкое издание Bild. Это расхождение возникло после того, как экс-глава Минобороны ФРГ Борис Писториус пообещал Киеву 9 миллиардов евро на 2025 год, но правительство Германии теперь говорит лишь о 8 миллиардах. Судьба исчезнувшей суммы до сих пор неизвестна.

Публикация указывает на «финансовый хаос» в немецком оборонном ведомстве. 12 июня Писториус в Киеве пообещал 9 миллиардов евро военной помощи. Через неделю Минобороны подтвердило это, уточнив, что 7,3 миллиарда уже согласованы парламентом, а ещё 1,9 миллиарда ожидают одобрения Бундестага, что в сумме дает до 9,2 миллиарда на 2025 год.

Однако 23 июня Минфин Германии представил проект бюджета на 2025 год кабинету министров, который был одобрен, но уже с меньшей суммой – 8,3 миллиарда евро.

«Проще говоря, министерство Писториуса надеется найти ещё 900 миллионов за пределами федерального бюджета, либо Украина получит меньше, чем было объявлено министром», — подытожили в издании.