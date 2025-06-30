Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 12:38

«Где деньги, Зин?»: Предназначенный для Киева 1 млрд евро исчез в Германии

Bild: В Германии пропал 1 млрд евро, предназначенный для помощи Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piotr Piatrouski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piotr Piatrouski

В Германии пропал 1 миллиард евро, предназначавшийся для помощи Украине. Об этом сообщает немецкое издание Bild. Это расхождение возникло после того, как экс-глава Минобороны ФРГ Борис Писториус пообещал Киеву 9 миллиардов евро на 2025 год, но правительство Германии теперь говорит лишь о 8 миллиардах. Судьба исчезнувшей суммы до сих пор неизвестна.

Публикация указывает на «финансовый хаос» в немецком оборонном ведомстве. 12 июня Писториус в Киеве пообещал 9 миллиардов евро военной помощи. Через неделю Минобороны подтвердило это, уточнив, что 7,3 миллиарда уже согласованы парламентом, а ещё 1,9 миллиарда ожидают одобрения Бундестага, что в сумме дает до 9,2 миллиарда на 2025 год.

Однако 23 июня Минфин Германии представил проект бюджета на 2025 год кабинету министров, который был одобрен, но уже с меньшей суммой – 8,3 миллиарда евро.

«Проще говоря, министерство Писториуса надеется найти ещё 900 миллионов за пределами федерального бюджета, либо Украина получит меньше, чем было объявлено министром», — подытожили в издании.

Экс-глава МИД Германии Анналена Бербок покинет Бундестаг 6 июля
Экс-глава МИД Германии Анналена Бербок покинет Бундестаг 6 июля

Ранее сообщалось, что в Киев прибыл Йоханн Вадефуль, который недавно возглавил Министерство иностранных дел Германии. Его визит стал неожиданностью, что было подтверждено и немецким внешнеполитическим ведомством.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Германия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar