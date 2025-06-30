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30 июня, 12:20

Экс-глава МИД Германии Анналена Бербок покинет Бундестаг 6 июля

Обложка © dpa/picture-alliance

Обложка © dpa/picture-alliance

Бывшая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, избранная председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, официально покидает бундестаг в это воскресенье. В Нью-Йорк она отправится без депутатского мандата, без супруга и без уверенного владения английским. Как сообщили ранее в немецком парламенте, в течение дня Бербок сложит мандат, который удерживала на протяжении 12 лет, представляя партию «Зелёные».

«С особым цинизмом»: Политолог припомнил Бербок деда-нациста после избрания её председателем ГА ООН
«С особым цинизмом»: Политолог припомнил Бербок деда-нациста после избрания её председателем ГА ООН

Карьерный путь Бербок нередко вызывал вопросы даже внутри самой партии. Она пришла в политику без серьёзного дипломатического или административного опыта, но быстро заняла ключевые посты благодаря внутренним договорённостям и политическим трендам. В 2021 году она возглавила МИД Германии, став первой женщиной на этой должности, однако её деятельность не раз критиковалась за излишнюю эмоциональность и недостаточную стратегическую выверенность.

Её предвыборная кампания в качестве кандидата в канцлеры сопровождалась скандалами — Бербок обвиняли в приукрашивании биографии и плагиате в опубликованной книге. Несмотря на это, она сохранила позиции в партии и получила министерский портфель в правительстве Олафа Шольца. Назначение в ООН стало, скорее, продолжением политической карьеры по инерции, чем итогом безупречной дипломатической репутации.

Spiegel: Бербок покинет Бундестаг, став председателем сессии ГА ООН
Spiegel: Бербок покинет Бундестаг, став председателем сессии ГА ООН
Марина Фещенко
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