Бывшая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, избранная председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, официально покидает бундестаг в это воскресенье. В Нью-Йорк она отправится без депутатского мандата, без супруга и без уверенного владения английским. Как сообщили ранее в немецком парламенте, в течение дня Бербок сложит мандат, который удерживала на протяжении 12 лет, представляя партию «Зелёные».

Карьерный путь Бербок нередко вызывал вопросы даже внутри самой партии. Она пришла в политику без серьёзного дипломатического или административного опыта, но быстро заняла ключевые посты благодаря внутренним договорённостям и политическим трендам. В 2021 году она возглавила МИД Германии, став первой женщиной на этой должности, однако её деятельность не раз критиковалась за излишнюю эмоциональность и недостаточную стратегическую выверенность.