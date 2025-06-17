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Регион
16 июня, 21:56

Spiegel: Бербок покинет Бундестаг, став председателем сессии ГА ООН

Анналена Бербок. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Анналена Бербок. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок оставила депутатский мандат в Бундестаге. Она приняла такое решение после избрания председателем 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает немецкая газета Spiegel.

«Бывшая министр иностранных дел официально сообщила, что отказывается от мандата в парламенте», — отмечается в публикации.

«С особым цинизмом»: Политолог припомнил Бербок деда-нациста после избрания её председателем ГА ООН
«С особым цинизмом»: Политолог припомнил Бербок деда-нациста после избрания её председателем ГА ООН

Таким образом, по информации издания, Бербок, представляющая партию «Зелёные», уйдет из немецкого Бундестага после 30 июня.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала избрание Бербок председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН позором. По словам сограждан, политик заслужила прозвище «национальный позор» за свою деятельность на посту министра иностранных дел, характеризующуюся скандальными и невежественными высказываниями.

Лия Мурадьян
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