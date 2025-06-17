Spiegel: Бербок покинет Бундестаг, став председателем сессии ГА ООН
Анналена Бербок. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок оставила депутатский мандат в Бундестаге. Она приняла такое решение после избрания председателем 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает немецкая газета Spiegel.
«Бывшая министр иностранных дел официально сообщила, что отказывается от мандата в парламенте», — отмечается в публикации.
Таким образом, по информации издания, Бербок, представляющая партию «Зелёные», уйдет из немецкого Бундестага после 30 июня.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала избрание Бербок председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН позором. По словам сограждан, политик заслужила прозвище «национальный позор» за свою деятельность на посту министра иностранных дел, характеризующуюся скандальными и невежественными высказываниями.