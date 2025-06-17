Spiegel: Бербок покинет Бундестаг, став председателем сессии ГА ООН

Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок оставила депутатский мандат в Бундестаге. Она приняла такое решение после избрания председателем 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает немецкая газета Spiegel.

«Бывшая министр иностранных дел официально сообщила, что отказывается от мандата в парламенте», — отмечается в публикации.

Таким образом, по информации издания, Бербок, представляющая партию «Зелёные», уйдет из немецкого Бундестага после 30 июня.