Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 10:55

«С особым цинизмом»: Политолог припомнил Бербок деда-нациста после избрания её председателем ГА ООН

Мартынов: Избрание Бербок председателем ГА ООН является особым цинизмом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов назвал циничным избрание экс-министра иностранных дел Германии Анналены Бербок главой 80-й сессии Генассамблеи ООН. По мнению эксперта, это решение вызывает вопросы в связи с историей семьи Бербок — в частности, деятельностью её деда во время Второй мировой войны. Мартынов подчеркнул, что подобные кадровые решения подрывают доверие к международным институтам.

«После назначения Каи Каллас на пост главы евродипломатии удивляться вообще ничему не приходится. С назначением Бербок происходит такая же история, но с особым цинизмом, потому что она широко разрекламировала своего дедушку-нациста», — сказал он РИА «Новости».

Политолог назвал назначение Бербок на высокий пост в ООН символически противоречивым, учитывая историю её семьи и миссию организации по предотвращению повторения войн.

Бербок уличили в том, что она пошла по стопам дедушки-фашиста
Бербок уличили в том, что она пошла по стопам дедушки-фашиста

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН избрала Анналену Бербок председателем 80-й сессии 2 июня. До этого заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал выдвижение Бербок «плевком в лицо всемирной организации».

Александра Мышляева
  • Новости
  • ООН
  • Анналена Бербок
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar