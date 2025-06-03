«С особым цинизмом»: Политолог припомнил Бербок деда-нациста после избрания её председателем ГА ООН
Мартынов: Избрание Бербок председателем ГА ООН является особым цинизмом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов назвал циничным избрание экс-министра иностранных дел Германии Анналены Бербок главой 80-й сессии Генассамблеи ООН. По мнению эксперта, это решение вызывает вопросы в связи с историей семьи Бербок — в частности, деятельностью её деда во время Второй мировой войны. Мартынов подчеркнул, что подобные кадровые решения подрывают доверие к международным институтам.
«После назначения Каи Каллас на пост главы евродипломатии удивляться вообще ничему не приходится. С назначением Бербок происходит такая же история, но с особым цинизмом, потому что она широко разрекламировала своего дедушку-нациста», — сказал он РИА «Новости».
Политолог назвал назначение Бербок на высокий пост в ООН символически противоречивым, учитывая историю её семьи и миссию организации по предотвращению повторения войн.
Напомним, Генеральная Ассамблея ООН избрала Анналену Бербок председателем 80-й сессии 2 июня. До этого заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал выдвижение Бербок «плевком в лицо всемирной организации».