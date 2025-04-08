Бербок уличили в том, что она пошла по стопам дедушки-фашиста
Junge Welt: Глава МИД Германии Бербок пошла по стопам дедушки-фашиста
Анналена Бербок. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar
Внучка «убежденного нациста», а по совместительству и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, приняла решение не приглашать россиян на памятные мероприятия, связанные со Второй мировой войной, чтобы укрепить нарратив о том, что Запад одержал победу над Гитлером. Об этом сообщает немецкая газета Junge Welt.
В статье издания говорится, что Бербок и её партия «Альянс 90/Зеленые» демонстрируют некомпетентность в вопросах истории и географии, находясь у власти. Это напоминает высказывания Алисой Вайдель, сопредседателя «Альтернативы для Германии», которая утверждала, что Гитлер был коммунистом. Несмотря на то что Бербок живет в Бранденбурге, она, похоже, не осведомлена о местоположении большинства мемориалов, посвященных красноармейцам. Во время предвыборной кампании 2021 года она упоминала о своем деде, служившем в вермахте против советской армии, однако утверждает, что не знала о его «убежденном национал-социализме».
«Если они смогут заставить нас забыть об этом, то смогут также развязать войну против России и сорвать любые мирные переговоры. Историко-политический позор таков: освобождать может только Запад. Теперь эти дилетанты проиграли в военном сражении, но хотят выиграть с помощью финансовой войны», — цитирует фрагмент статьи издание «ИноСМИ».
Ранее в Германии умерла машинистка концлагеря, осуждённая за убийства 10 тысяч человек. Судебный процесс над Ирмгард Фурхнер считался одним из последних дел, связанных с массовыми убийствами нацистского режима. В 2022 году суд в Итцехо приговорил её всего к двум годам условного лишения свободы из-за очень древного возраста. Фурхнер умерла на сотом году жизни.