Немецкий МИД пользуется давно придуманными нацистскими практиками, угрожая выгнать представителей РФ и Белоруссии с мероприятий в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Если такой план сработает, это станет «Триумфом воли» министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова у себя в телеграм-канале.

«Триумф воли» — это пропагандистский фильм, который режиссёр Лени Рифеншталь снял по заказу Адольфа Гитлера. Название картине дал лично сам фюрер.

Захарова отметила, что немецкий МИД рекомендовал не допускать российских и белорусских официальных представителей на памятные мероприятия, приуроченные к 80-летней годовщине окончания Второй мировой войны. Газета Berliner Zeitung привела фрагмент закрытого документа, в котором сказано, что политиков из России и Белоруссии с праздничных церемоний будут буквально выдворять.

«Не допускается приглашение российских и белорусских представителей для празднования мероприятий федерального, регионального и местного значения. Учреждения могут воспользоваться правом выдворения по своему усмотрению», — сказано в том самом документе.

Таким образом, в год 80-летия Победы Бербок взяла на вооружение придуманные её нацистскими предшественниками практики, чтобы не допустить присутствия представителей тех наций, которые ей неприятны, на торжественных мероприятиях.

«Если немецкие силовики действительно будут выдворять русских, белорусов, бывших советских граждан в том числе евреев с торжественных мероприятий, то иначе как возрождением нацизма это назвать будет нельзя. «Триумф воли» Бербок», — констатировала дипломат.