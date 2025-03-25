Власти Аргентины рассекретят все данные о сбежавших после Второй мировой нацистах
Премьер Франкос: Лидер Аргентины Милей поручил рассекретить данные о нацистах
Власти Аргентины рассекретят архивные документы о нацистах, которые сбежали в эту южноамериканскую страну после окончания Второй мировой войны. Соответствующее поручение дал президент республики Хавьер Милей, сообщил премьер-министр Гильермо Франкос.
«Милей приказал раскрыть всю информацию, имеющуюся в любом государственном органе. Самые важные файлы, вероятно, находятся в Министерстве обороны», — приводит слова главы аргентинского кабинета министров El Comercio.
Франкос отметил, что нет никаких причин не делать этого. Также он указал, что Милей принял такое решение после встречи с сенатором из США Стивом Дэйнсом, который настаивал на публикации данных о беглых нацистах.
Ранее в Аргентине нашли секретные бункеры нацистов. Тайные убежища, которые, предположительно, должны были предназначаться для Адольфа Гитлера, обнаружены в 600 милях к северу от Буэнос-Айреса.
ТАСС / ASSOCIATED PRESS