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25 марта, 14:25

Власти Аргентины рассекретят все данные о сбежавших после Второй мировой нацистах

Премьер Франкос: Лидер Аргентины Милей поручил рассекретить данные о нацистах

Власти Аргентины рассекретят архивные документы о нацистах, которые сбежали в эту южноамериканскую страну после окончания Второй мировой войны. Соответствующее поручение дал президент республики Хавьер Милей, сообщил премьер-министр Гильермо Франкос.

«Милей приказал раскрыть всю информацию, имеющуюся в любом государственном органе. Самые важные файлы, вероятно, находятся в Министерстве обороны», — приводит слова главы аргентинского кабинета министров El Comercio.

Франкос отметил, что нет никаких причин не делать этого. Также он указал, что Милей принял такое решение после встречи с сенатором из США Стивом Дэйнсом, который настаивал на публикации данных о беглых нацистах.

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Ранее в Аргентине нашли секретные бункеры нацистов. Тайные убежища, которые, предположительно, должны были предназначаться для Адольфа Гитлера, обнаружены в 600 милях к северу от Буэнос-Айреса.

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ТАСС / ASSOCIATED PRESS

Никита Никонов
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