В Германии умерла машинистка концлагеря, осуждённая за убийства 10 тысяч человек

Ирмгард Фурхнер, машинистка нацистского концлагеря Штуттгоф, который располагался недалеко от польского Гданьска, скончалась в возрасте 99 лет. Об этом сообщило агентство DPA, ссылаясь на представителя прокуратуры города Итцехо в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.

Согласно имеющимся данным, Фурхнер умерла 14 января, однако информация об этом стала известна только сейчас.

Фурхнер работала машинисткой коменданта Штуттгофа с 1943 по 1945 год. Обвинение утверждало, что она способствовала действиям тех, кто был ответственен за систематическое уничтожение узников концлагеря. Поскольку в тот период ей было всего 18-19 лет, ее дело рассматривалось коллегией по делам несовершеннолетних.

Судебный процесс над Фурхнер считался одним из последних дел, связанных с массовыми убийствами нацистского режима. В 2022 году суд в Итцехо приговорил её к двум годам условного лишения свободы. Она была признана виновной в пособничестве убийству 10 505 человек и покушении на убийство пяти человек. Фурхнер обжаловала свой приговор, но Верховный суд отклонил апелляцию, подтвердив мнение судей о том, что, выполняя свои обязанности машинистки, она фактически оказывала «психологическую поддержку» убийствам. Через нее проходила почти вся корреспонденция, поступавшая в лагерь.