Полянский назвал выдвижение Бербок на пост главы Генассамблеи плевком в лицо ООН
Анналена Бербок. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Annalena Baerbock
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал выдвижение Анналены Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН.
«Выдвижение Бербок является не чем иным, как плевком в адрес ООН и вопиющим пренебрежением к её основным принципам», – сказал Полянский в ходе интерактивного диалога с Бербок.
Он указал, что все действия немецких властей демонстрируют крайне ангажированный подход, а также отсутствие знаний о базовых принципах дипломатии. Полянский также подчеркнул, что Россия имеет все основания сомневаться в том, что предполагаемый председатель сможет действовать в интересах международного сотрудничества, что вызывает серьёзные опасения в контексте будущих решений Генеральной Ассамблеи.
О выдвижении главы МИД ФРГ на пост председателя Генассамблеи ООН стало известно в апреле. Москва сомневается в беспристрастности Бербок, которая запомнилась «оголтелой русофобией» и странными заявлениями. Полянский также указывал, что досье дедушки Бербок, который был нацистом, объясняет протест Германии против борьбы с нацизмом в ООН.