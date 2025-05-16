Полянский назвал выдвижение Бербок на пост главы Генассамблеи плевком в лицо ООН

«Выдвижение Бербок является не чем иным, как плевком в адрес ООН и вопиющим пренебрежением к её основным принципам», – сказал Полянский в ходе интерактивного диалога с Бербок.

Он указал, что все действия немецких властей демонстрируют крайне ангажированный подход, а также отсутствие знаний о базовых принципах дипломатии. Полянский также подчеркнул, что Россия имеет все основания сомневаться в том, что предполагаемый председатель сможет действовать в интересах международного сотрудничества, что вызывает серьёзные опасения в контексте будущих решений Генеральной Ассамблеи.