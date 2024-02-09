Появившееся в СМИ досье деда-нациста министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок объясняет, почему Берлин голосует в Генассамблее Организации Объединённых Наций (ГА ООН) против борьбы с нацизмом. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.