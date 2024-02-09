Постпред РФ в ООН раскрыл, почему Германия голосует против борьбы с нацизмом
Полянский: Прошлое Бербок объясняет протест ФРГ в ООН против борьбы с нацизмом
Появившееся в СМИ досье деда-нациста министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок объясняет, почему Берлин голосует в Генассамблее Организации Объединённых Наций (ГА ООН) против борьбы с нацизмом. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.
"Многие вещи теперь становятся яснее. Неудивительно, что Германия теперь голосует в Генеральной Ассамблее ООН против осуждения героизации нацизма", — написал он в соцсети X (Twitter).
Как сообщал Life.ru, ранее в Германии разразился скандал после публикации Bild данных о нацистском прошлом дедушки Бербок Вальдемара. Сама глава МИД ФРГ с гордостью рассказывала об умершем в 2016 году гитлеровце, отмечая уроки, извлечённые из его военной судьбы. Оказалось, что тот был "убеждённым национал-социалистом" и настоящим знатоком главного труда Адольфа Гитлера "Моя борьба" ("Майн кампф"). В МИД Германии утверждают, что Бербок не знала о нацистском прошлом деда.
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