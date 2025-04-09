Захарова отсалютовала Бербок в день взятия Кёнигсберга, где сражался за Гитлера её дед
Захарова передала привет Бербок в день взятия Кёнигсберга
Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин, dpa
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге передала привет министру иностранных дел Германии Анналене Бербок в день взятия Кёнигсберга. Её немецкая коллега очень гордится своим дедом, который некогда участвовал в сражениях в этом городе.
Дело в том, что дедушка Бербок в те годы был солдатом гитлеровской армии и сражался на стороне Третьего рейха за контроль над городом.
«Хотелось бы передать привет министру иностранных дел Германии Анналене Бербок, которая сказала, что гордится своим дедом, который сражался на стороне Третьего рейха в Кёнигсберге», — обратилась к Бербок Захарова.
Дедушку Анналены Бербок звали Вальдемар. Он был офицером Верхмата — идейным прожжённым солдатом. В 1944 году его наградили Крестом «За военные заслуги с мечами». Наверняка до сих пор хранится где-то в доме у внучки. Во время предвыборной компании она упоминала о своём предке, сражавшемся против советской армии. По словам немецкого министра, она никогда не знала о его искренней любви к Гитлеру и национал-социализму. Медаль деда с мальтийским крестом и свастикой посреди него, видимо, не наводила Бербок на такие мысли.