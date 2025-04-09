Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге передала привет министру иностранных дел Германии Анналене Бербок в день взятия Кёнигсберга. Её немецкая коллега очень гордится своим дедом, который некогда участвовал в сражениях в этом городе.

Дело в том, что дедушка Бербок в те годы был солдатом гитлеровской армии и сражался на стороне Третьего рейха за контроль над городом.

Дедушку Анналены Бербок звали Вальдемар. Он был офицером Верхмата — идейным прожжённым солдатом. В 1944 году его наградили Крестом «За военные заслуги с мечами». Наверняка до сих пор хранится где-то в доме у внучки. Во время предвыборной компании она упоминала о своём предке, сражавшемся против советской армии. По словам немецкого министра, она никогда не знала о его искренней любви к Гитлеру и национал-социализму. Медаль деда с мальтийским крестом и свастикой посреди него, видимо, не наводила Бербок на такие мысли.

