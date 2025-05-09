Уходящая в отставку глава МИД Германии Анналена Бербок, выдвинутая на пост председателя Генассамблеи ООН, запомнилась лишь «оголтелой русофобией» и странными заявлениями. Именно поэтому Москва сомневается в беспристрастности дипломата на ответственной должности, сообщил заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

По его словам, Германия уже предложила на этот пост бывшую главу ОБСЕ Хельгу Шмид, которая была бы более подходящим кандидатом. А вот внезапное выдвижение Бербок стало для всех неожиданностью.

«У нас есть серьёзные и обоснованные сомнения в том, что она сможет действовать беспристрастно и отрешившись от национальных подходов своей страны», — отметил Полянский в разговоре с РИА «Новости».