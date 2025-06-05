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5 июня, 12:12

«Позор нации»: Захарова обрушилась с критикой на избранную председателем ГА ООН Бербок

Захарова: Избрание Бербок председателем ГА вредит имиджу и работе ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что избрание бывшей главы МИД Германии Анналены Бербок председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН является ударом по престижу и функциональности всемирной организации.

Дипломат напомнила, что сама Бербок, по словам её соотечественников, заслужила прозвище «национальный позор» за свою деятельность на посту министра иностранных дел, которая отметилась скандальными и невежественными высказываниями.

«Мы все прекрасно помним, её требование изменить позицию на 360 градусов и сотни тысяч километров, которые, по её мнению, отделяют страны друг от друга. <…> К сожалению, такие непрофессионалы, как Бербок, занимают эту позицию в юбилейный для создания самой ООН момент. Всё это, увы и к сожалению, наносит удары и по имиджу Организации Объединённых Наций, но главное — по её функционированию», — заявила Захарова.

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Напомним, Анналена Бербок — бывший министр иностранных дел Германии — была избрана Генеральной Ассамблеей ООН руководителем юбилейной 80-й сессии. Ранее в российском МИД заявили, что Бербок намерена продвигать исключительно собственную повестку, поэтому взвешенных и обдуманных решений от неё ждать не следует.

Ольга Сливченко
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