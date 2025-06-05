«Позор нации»: Захарова обрушилась с критикой на избранную председателем ГА ООН Бербок

Дипломат напомнила, что сама Бербок, по словам её соотечественников, заслужила прозвище «национальный позор» за свою деятельность на посту министра иностранных дел, которая отметилась скандальными и невежественными высказываниями.

«Мы все прекрасно помним, её требование изменить позицию на 360 градусов и сотни тысяч километров, которые, по её мнению, отделяют страны друг от друга. <…> К сожалению, такие непрофессионалы, как Бербок, занимают эту позицию в юбилейный для создания самой ООН момент. Всё это, увы и к сожалению, наносит удары и по имиджу Организации Объединённых Наций, но главное — по её функционированию», — заявила Захарова.