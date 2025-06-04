«Самопиар и своя повестка»: МИД раскрыл ожидания от председательства Бербок в ГА ООН
Захарова: Бербок устроит самопиар на посту главы сессии Генассамблеи ООН
Анналена Бербок. Обложка © ТАСС / АР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова уверена, что экс-глава внешнеполитического ведомства ФРГ Анналена Бербок будет продвигать собственную повестку на посту председателя 80-й сессии ГА ООН, поэтому нет смысла ожидать от неё взвешенных решений. Так в эфире радио Sputnik дипломат прокомментировала назначение Бербок.
«Чего ожидать? Конечно, самопиара и опоры исключительно на собственную повестку, потому что человек пришёл вообще в международные отношения и пришёл в дипломатию своей страны — Германии, подпрыгнув на политическом батуте, причём не на своём собственном, поэтому на этой позиции оказалась она как многие знают совершенно обходным путём, непрямым», — отметила Захарова.
Она добавила, что в самой Германии Бербок называют «позором немецкой дипломатии», причём такое мнение озвучивают как рядовые граждане, так и представители политической элиты ФРГ.
Как сообщалось, 2 июня Генеральная Ассамблея ООН избрала Анналену Бербок председателем 80-й сессии. До этого заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал выдвижение Бербок «плевком в лицо всемирной организации». А политологи напомнили, что Бербок вовсю «рекламирует своего деда-нациста», прошедшего Вторую мировую войну в рядах вермахта.