Глава МИД Германии прибыл в Киев с необъявленным визитом

Новый министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль неожиданно прибыл в Киев. Об этом он рассказал в своём посте в социальной сети Х. Информацию также подтверждает внешнеполитическое ведомство ФРГ.

Уточняется, что визит был необъявленным. По прибытии Вадефуль заверил в том, что власти Германии полностью сосредоточены на помощи Украине, он пообещал «твёрдо стоять» на её стороне, чтобы она могла обороняться. В том числе поставлять оружие, современные средства противовоздушной обороны, а также оказывать гуманитарную и экономическую помощь. Вместе с тем правительство Германии совместно с партнёрами в ЕС и G7 собирается продолжить работу над новыми санкциями против России.

«Свобода и будущее Украины — важнейшая задача нашей внешней политики и политики безопасности», — передаёт его слова T-online.

Это был первый официальный визит Вадефуля после того, как он занял должность министра. Ожидается, что политик проведёт переговоры между представителя бизнеса и украинскими лицами. О своей поездке он заранее не сообщал в целях безопасности.