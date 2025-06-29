«Добро пожаловать в мир клоунов»: Стало известно, как новый посол ФРГ опозорился в Москве
Журналист Боуз: Посол ФРГ в РФ Ламбсдорф опозорился незнанием русского языка
Александр Ламбсдорф. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Немецкое правительство подверглось критике после назначения Александра Ламбсдорфа послом в Москве. Журналист Чей Боуз в своём аккаунте в соцсети X выразил недоумение по поводу того, что дипломат не владеет русским языком.
«Германия отправляет посла в Москву. Который не говорит по-русски. Серьёзно. Он не говорит ни слова по-русски. Добро пожаловать в мир клоунов», — написал журналист.
Напомним, Александр Ламбсдорф прибыл в Министерство иностранных дел России 27 июня, где ему сообщили об ответных мерах, связанных с преследованием российских журналистов со стороны немецких властей. Однако его визит в МИД оказался непростым: посол провёл в здании министерства около десяти минут, а затем побежал искать переводчика.