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29 июня, 18:02

«Добро пожаловать в мир клоунов»: Стало известно, как новый посол ФРГ опозорился в Москве

Журналист Боуз: Посол ФРГ в РФ Ламбсдорф опозорился незнанием русского языка

Александр Ламбсдорф. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Александр Ламбсдорф. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Немецкое правительство подверглось критике после назначения Александра Ламбсдорфа послом в Москве. Журналист Чей Боуз в своём аккаунте в соцсети X выразил недоумение по поводу того, что дипломат не владеет русским языком.

«Германия отправляет посла в Москву. Который не говорит по-русски. Серьёзно. Он не говорит ни слова по-русски. Добро пожаловать в мир клоунов», — написал журналист.

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Напомним, Александр Ламбсдорф прибыл в Министерство иностранных дел России 27 июня, где ему сообщили об ответных мерах, связанных с преследованием российских журналистов со стороны немецких властей. Однако его визит в МИД оказался непростым: посол провёл в здании министерства около десяти минут, а затем побежал искать переводчика.

Полина Никифорова
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