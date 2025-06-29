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29 июня, 01:33

Мерц заявил об ужасе немцев из-за России

Канцлер Мерц: В гражданах Германии укоренился страх войны с Россией

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что многие граждане страны испытывают страх перед войной с Россией. Однако сам политик не видит оснований для таких опасений. Об этом он сообщил в интервью изданию Süddeutsche Zeitung.

«У части нашего общества есть глубоко укоренившийся страх перед войной. Я его не разделяю, но могу понять»,отметил Мерц.

Он подчеркнул, что Германии нужен «реалистичный взгляд на империалистические устремления России». Политик также добавил, что стране стоит активнее развивать свои вооружённые силы, так как армия испытывает нехватку людей и техники. Кроме того, канцлер не исключил возвращения обязательной военной службы в ФРГ.

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Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предупредил Россию о возможной войне. По его словам, новая оборонная стратегия НАТО предполагает немедленный и симметричный ответ на агрессию. Он упомянул, что на саммите альянса в конце июня обсудят увеличение военных расходов и сценарии быстрой реакции.

Лия Мурадьян
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