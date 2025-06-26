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Регион
26 июня, 15:43

Во Франции уличили Евросоюз в желании развязать войну с Россией

Политик Дюпон-Эньян: ЕС хочет купить оружие у США и объявить войну России

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Европейский союз под руководством главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен намерен потратить 650 миллиардов евро на закупку вооружений у США и объявить войну России. Об этом в социальной сети заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

«Евросоюз [главы Еврокомиссии Урсулы] фон дер Ляйен хочет потратить 650 миллиардов евро, чтобы закупить американское оружие и объявить войну России»,пишет французский политик.

Он также призвал добиваться национального суверенитета республики в сфере вооружений. По его словам, у Франции должны быть самолёты собственного производства.

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В марте ЕК презентовала новую оборонную стратегию под названием «Перевооружение Европы». Позже название заменили на менее агрессивное — «Готовность 2030». А пару недель назад в бразильской прессе появились сообщения, что в Евросоюзе не собираются договариваться о мирном сосуществовании с Россией, а готовятся к большой войне.

Юрий Лысенко
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