Европейский союз под руководством главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен намерен потратить 650 миллиардов евро на закупку вооружений у США и объявить войну России. Об этом в социальной сети заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

Он также призвал добиваться национального суверенитета республики в сфере вооружений. По его словам, у Франции должны быть самолёты собственного производства.

В марте ЕК презентовала новую оборонную стратегию под названием «Перевооружение Европы». Позже название заменили на менее агрессивное — «Готовность 2030». А пару недель назад в бразильской прессе появились сообщения, что в Евросоюзе не собираются договариваться о мирном сосуществовании с Россией, а готовятся к большой войне.