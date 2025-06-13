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13 июня, 16:00

Не хотят мира: В Бразилии заявили о подготовке ЕС к конфликту с Россией

Globo: Евросоюз готовится к конфликту с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Европейские страны, похоже, отказались от идеи мирных переговоров с Россией и сосредоточились на подготовке к потенциальной войне. Об этом сообщила бразильская газета O Globo.

Журналисты издания сделали такой вывод после присутствия на специализированных семинарах, в которых участвовали военные эксперты из ЕС и США в Португалии. Сотрудники СМИ пришли к выводу, что ЕС не стремится к переговорам с Россией, а всё чаще говорит о прямом конфликте. Когда журналисты спросили о возможности диалога с РФ по урегулированию конфликта на Украине, то иностранные эксперты говорили отрицательно.

Бразилия, в свою очередь, прилагает все усилия, чтобы содействовать урегулированию конфликта, подчёркивают журналисты.

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Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявила о перечислении Украине очередного транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере одного миллиарда евро. Итого объём финансовой поддержки, оказанной Киеву с начала СВО, достиг 150 млрд евро.

Юлия Сафиулина
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