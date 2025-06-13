Журналисты издания сделали такой вывод после присутствия на специализированных семинарах, в которых участвовали военные эксперты из ЕС и США в Португалии. Сотрудники СМИ пришли к выводу, что ЕС не стремится к переговорам с Россией, а всё чаще говорит о прямом конфликте. Когда журналисты спросили о возможности диалога с РФ по урегулированию конфликта на Украине, то иностранные эксперты говорили отрицательно.

