Неловкий момент: Премьер Франции застрял внутри истребителя во время Парижского авиасалона

Премьер-министр Франции Франсуа Байру оказался в неловкой ситуации на Парижском авиасалоне — после демонстрации истребителя Rafale он не смог самостоятельно выбраться из кабины. Кадры инцидента опубликовали в соцсети Х.

Инцидент произошёл на глазах у журналистов, высокопоставленных офицеров и министров. Байру решил опробовать кресло пилота, но люк заклинило. Инженерной команде пришлось оперативно снимать часть конструкции, чтобы освободить премьера.

Это уже второй курьёз с участием французских лидеров за короткое время. Ранее в Сеть попало видео, на котором первая леди Франции Брижит Макрон бьёт Эмманюэля Макрона по щеке после выхода из самолёта. Супружеская сцена мгновенно стала вирусной и вызвала волну обсуждений в соцсетях.