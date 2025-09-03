Путин подвёл итоги четырёхдневного визита в Китай
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин назвал положительными итоги поездка в Китай на саммит ШОС и 80-летнюю годовщину со дня капитуляции милитаристской Японии.
«Что касается результатов, то они весьма позитивные, на мой взгляд», — сказал российский лидер журналистам.
Ранее Владимир Путин побывал на параде в Пекине по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. По его словам, мероприятие прошло блестяще. Также известно, что многие зарубежные лидеры преподнесли президенту РФ подарки во время переговоров. Во время своего визита российский лидер успел провести встречи с главами Индонезии, КНДР, Конго, Вьетнама и многих других государств.