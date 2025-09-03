Мессенджер MAX
Регион
3 сентября, 13:43

Путин назвал своевременной инициативу Си Цзиньпина о глобальном управлении

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что документы, подписанные в ходе визита в Китай, нацелены будущее. Особо глава государства выделил китайскую инициативу о глобальном управлении.

«Это очень своевременно. Она направлена на позитив в работе между странами, которые собирались на саммит ШОС, и с нашими возможными партнёрами», — сказал Путин на пресс-конференциии по итогам поездки в КНР.

Путин на саммите ШОС поддержал идею Си Цзиньпина о глобальном управлении
Президент России прибыл в КНР 31 августа. Сначала Путин принял участие в саммите ШОС и провёл на его площадке несколько двусторонних встреч. Затем глава государства отправился в Пекин, где состоялись трёхсторонние переговоры РФ, Китая и Монголии. Кроме того, президент РФ провёл ещё ряд двусторонних встреч. Сегодня, 3 сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию окончанию Второй мировой войны. Российский лидер принял участие в мероприятии в качестве главного гостя. Путин отметил, что парад прошёл блестяще.

Никита Никонов
  • Новости
  • Визит Путина в Китай
  • Путин
  • Китай
  • Си Цзиньпин
  • Мировая политика
  • Политика
