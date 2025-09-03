Путин назвал своевременной инициативу Си Цзиньпина о глобальном управлении

«Это очень своевременно. Она направлена на позитив в работе между странами, которые собирались на саммит ШОС, и с нашими возможными партнёрами», — сказал Путин на пресс-конференциии по итогам поездки в КНР.

Президент России прибыл в КНР 31 августа. Сначала Путин принял участие в саммите ШОС и провёл на его площадке несколько двусторонних встреч. Затем глава государства отправился в Пекин, где состоялись трёхсторонние переговоры РФ, Китая и Монголии. Кроме того, президент РФ провёл ещё ряд двусторонних встреч. Сегодня, 3 сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию окончанию Второй мировой войны. Российский лидер принял участие в мероприятии в качестве главного гостя. Путин отметил, что парад прошёл блестяще.