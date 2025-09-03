Мессенджер MAX
3 сентября, 05:55

Путин отметил, что парад в Пекине прошёл блестяще

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Военный парад в Пекине по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны прошёл блестяще. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Все эти мероприятия прошли блестяще, просто очень хорошо, на высоком уровне», — подчеркнул глава государства перед началом двусторонних переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Напомним, сегодня в столице Китая состоялся торжественный парад в честь 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Его завершением стало яркое символическое действие: в небо поднялись 80 тысяч белых голубей, символизирующих 80 лет со дня Победы над японскими захватчиками, а также стремление к гармонии между народами.

