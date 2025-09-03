В Кремле рассказали о подарках, которые преподнесли Путину в Китае

В ходе официальных переговоров в Китае президент России Владимир Путин получил ряд протокольных подарков от зарубежных делегаций. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, этот процесс является взаимным и соответствует дипломатической практике.

«Многие делегации привозят подарки. По протокольным каналам совершается обмен», — заявил Песков журналистам, отказавшись уточнять конкретное содержание подарков.

Он отметил, что российская сторона также осуществляет ответные жесты в рамках дипломатического протокола, следуя принципам взаимного уважения и международной вежливости.

По словам Пескова, подобный обмен является неотъемлемой частью дипломатических отношений и символизирует добрую волю между государствами. Традиция предусматривает, что подарки передаются через протокольные службы, что обеспечивает соответствие дипломатическим нормам и учитывает культурные особенности сторон.