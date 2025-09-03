В Кремле рассказали о подарках, которые преподнесли Путину в Китае
В ходе официальных переговоров в Китае президент России Владимир Путин получил ряд протокольных подарков от зарубежных делегаций. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, этот процесс является взаимным и соответствует дипломатической практике.
«Многие делегации привозят подарки. По протокольным каналам совершается обмен», — заявил Песков журналистам, отказавшись уточнять конкретное содержание подарков.
Он отметил, что российская сторона также осуществляет ответные жесты в рамках дипломатического протокола, следуя принципам взаимного уважения и международной вежливости.
По словам Пескова, подобный обмен является неотъемлемой частью дипломатических отношений и символизирует добрую волю между государствами. Традиция предусматривает, что подарки передаются через протокольные службы, что обеспечивает соответствие дипломатическим нормам и учитывает культурные особенности сторон.
Так, по данным СМИ, делегация Конго доставила на переговоры с российским президентом картину.
Как уже писал Life.ru, в ходе визита в Китай Владимир Путин провёл встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Переговоры прошли в тёплой атмосфере, а после их завершения российский лидер лично проводил своего северокорейского коллегу. В рамках их беседы Путин выразил признательность военным из КНДР за помощь в отражении наступления ВСУ на территорию Курской области. Кроме того, глава РФ встретился с президентом Индонезии и обсудил важные моменты с коллегой из Вьетнама Лыонг Кыонгом.