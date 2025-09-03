Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 12:51

В Кремле рассказали о подарках, которые преподнесли Путину в Китае

Песков: Зарубежные делегации вручили Путину подарки во время визита в Китай

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В ходе официальных переговоров в Китае президент России Владимир Путин получил ряд протокольных подарков от зарубежных делегаций. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, этот процесс является взаимным и соответствует дипломатической практике.

«Многие делегации привозят подарки. По протокольным каналам совершается обмен», заявил Песков журналистам, отказавшись уточнять конкретное содержание подарков.

Он отметил, что российская сторона также осуществляет ответные жесты в рамках дипломатического протокола, следуя принципам взаимного уважения и международной вежливости.

По словам Пескова, подобный обмен является неотъемлемой частью дипломатических отношений и символизирует добрую волю между государствами. Традиция предусматривает, что подарки передаются через протокольные службы, что обеспечивает соответствие дипломатическим нормам и учитывает культурные особенности сторон.

Так, по данным СМИ, делегация Конго доставила на переговоры с российским президентом картину.

В Пекине состоялась встреча Путина с президентом Конго
В Пекине состоялась встреча Путина с президентом Конго

Как уже писал Life.ru, в ходе визита в Китай Владимир Путин провёл встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Переговоры прошли в тёплой атмосфере, а после их завершения российский лидер лично проводил своего северокорейского коллегу. В рамках их беседы Путин выразил признательность военным из КНДР за помощь в отражении наступления ВСУ на территорию Курской области. Кроме того, глава РФ встретился с президентом Индонезии и обсудил важные моменты с коллегой из Вьетнама Лыонг Кыонгом.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Визит Путина в Китай
  • Путин
  • кнр
  • Ким Чен Ын
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar