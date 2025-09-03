Путин в Китае провёл 17 встреч с зарубежными лидерами

В рамках четырёхдневного визита в Китай президент России Владимир Путин провёл интенсивную программу двусторонних встреч как на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), так и во время торжественных мероприятий, посвящённых 80-летию окончания Второй мировой войны.

В общей сложности российский лидер встретился с 17 зарубежными главами государств. В понедельник в рамках саммита ШОС состоялись переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Также прошла двусторонняя встреча с главой Ирана Масудом Пезешкианом и состоялось краткое общение с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Продолжая насыщенную программу, 3 сентября во время официального приёма Путин провёл беседу с президентом Индонезии Прабово Субианто. Далее российский лидер направился в пекинскую резиденцию, где прошли продолжительные переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном. Их общение продлилось два с половиной часа, а на прощание они договорились о скорой новой встрече.