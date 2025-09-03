Путин в Китае провёл 17 встреч с зарубежными лидерами
Обложка © Life.ru
В рамках четырёхдневного визита в Китай президент России Владимир Путин провёл интенсивную программу двусторонних встреч как на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), так и во время торжественных мероприятий, посвящённых 80-летию окончания Второй мировой войны.
В общей сложности российский лидер встретился с 17 зарубежными главами государств. В понедельник в рамках саммита ШОС состоялись переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Также прошла двусторонняя встреча с главой Ирана Масудом Пезешкианом и состоялось краткое общение с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Продолжая рабочую неделю, Путин провёл отдельные встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. Завершающей двусторонней встречей дня саммита ШОС стали переговоры с премьером Непала Шармой Оли. Кроме того, в понедельник состоялась трёхсторонняя встреча российского президента с председателем КНР Си Цзиньпином и индийским премьером Нарендрой Моди в формате «на ногах».
Второй день пребывания в Пекине — 2 сентября — начался для Владимира Путина с трёхсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, после чего последовали российско-китайские переговоры. Также в столице Китая прошли переговоры президента РФ с премьерами Пакистана Шахбазом Шарифом и Словакии Робертом Фицо, а также с главой Сербии Александром Вучичем и главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Завершил же Путин третий рабочий день визита встречей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Продолжая насыщенную программу, 3 сентября во время официального приёма Путин провёл беседу с президентом Индонезии Прабово Субианто. Далее российский лидер направился в пекинскую резиденцию, где прошли продолжительные переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном. Их общение продлилось два с половиной часа, а на прощание они договорились о скорой новой встрече.
Помимо этого, в рамках своего пребывания в Пекине Путин также встретился с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Завершающей же рабочей встречей российского президента в китайской столице стали переговоры с президентом Вьетнама Лыонгом Кыонгом.
Как уже писал Life.ru, сегодня вечером президент России завершил официальный визит в Китай и вылетел из Шоуду в Пекине во Владивосток. В аэропорту его провожали глава китайского МИД Ван И и посол России в КНР Игорь Моргулов. Кстати, сам Путин результаты поездки назвал весьма положительными.