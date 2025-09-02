Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
2 сентября, 16:11

Путин на встрече с Лукашенко заявил, что Белоруссию никто не заменит для России

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, что обе страны очень важны друг для друга, а результат совместной работы очевиден. Переговоры политиков проходят в Китае, где на днях состоялся саммит ШОС.

«Александр Григорьевич, вы сказали, что для Белоруссии Россию никто не заменит. Я хочу сказать в ответ, что и Белоруссию никто не заменит для России. У нас очень близкие отношения, даже государственные. У нас с вами много личных отношений, но это, может быть, не так важно. А важно то, что результат нашей совместной работы, он очевиден», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что Белоруссия и Россия много сделали для развития экономических связей и эффективность усилий вполне очевидна. Президент подчеркнул, что прежде всего речь нужно вести о промышленном росте.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества заявил, что участие республики в объединении является осознанным стратегическим выбором и отвечает долгосрочным интересам страны.

BannerImage
Татьяна Миссуми
