Новый полюс силы: Политолог объяснил, как визит Путина в Китай меняет мировую политику
Визит президента России Владимира Путина на саммит ШОС в Китае в 2025 году стал знаковым событием, подтверждающим укрепление стратегического партнёрства между двумя странами. Об этом в интервью РИА «ФедералПресс» заявил политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Кирилл Котов.
«Визит Владимира Путина на саммит Шанхайской организации сотрудничества в 2025 году в Китай стал знаковым событием, символизирующим укрепление стратегического партнёрства между Россией и КНР», – сказал Котов. По мнению эксперта, это является не только актом углубления двусторонних связей, но и сигналом к формированию мощного центра силы, способного противостоять давлению коллективного Запада.
Эксперт также отметил продолжающееся углубление экономической интеграции между Россией и Китаем. Растущий товарооборот, совместные инвестиционные проекты и инициативы в области высоких технологий, по его словам, свидетельствуют о стремлении создать независимую экономическую экосистему. Котов уточнил, что стороны совместно работают над созданием новых логистических коридоров и энергетических маршрутов.
Что касается оборонной сферы, то политолог констатировал серьёзный уровень доверия и готовности к сотрудничеству, где совместные учения и обмен технологиями стали уже нормой.
Напомним, 3 сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвящённый 80-летию окончанию Второй мировой войны. Российский лидер принял участие в мероприятии в качестве главного гостя. Кроме того, во время рабочей поездки успел провести встречи с главами Индонезии, КНДР, Конго, Вьетнама и многих других государств. Тем временем президент США Дональд Трамп намекнул на «заговор» Китая, России и КНДР против США.