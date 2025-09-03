Новый полюс силы: Политолог объяснил, как визит Путина в Китай меняет мировую политику

Визит президента России Владимира Путина на саммит ШОС в Китае в 2025 году стал знаковым событием, подтверждающим укрепление стратегического партнёрства между двумя странами. Об этом в интервью РИА «ФедералПресс» заявил политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Кирилл Котов.

«Визит Владимира Путина на саммит Шанхайской организации сотрудничества в 2025 году в Китай стал знаковым событием, символизирующим укрепление стратегического партнёрства между Россией и КНР», – сказал Котов. По мнению эксперта, это является не только актом углубления двусторонних связей, но и сигналом к формированию мощного центра силы, способного противостоять давлению коллективного Запада.

Эксперт также отметил продолжающееся углубление экономической интеграции между Россией и Китаем. Растущий товарооборот, совместные инвестиционные проекты и инициативы в области высоких технологий, по его словам, свидетельствуют о стремлении создать независимую экономическую экосистему. Котов уточнил, что стороны совместно работают над созданием новых логистических коридоров и энергетических маршрутов.