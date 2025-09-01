Путин на полях ШОС кратко пообщался с президентом Таджикистана

В начале встречи Путин подчеркнул, что высокий уровень российско-таджикских отношений свидетельствует о востребованности таких встреч, и отметил, что он и Рахмон находятся в постоянном контакте. По словам президента РФ, правительства двух государств регулярно взаимодействуют, а они сами при необходимости оперативно связываются по телефону.