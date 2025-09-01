Мессенджер MAX
1 сентября, 13:23

Путин на полях ШОС кратко пообщался с президентом Таджикистана

Обложка © Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

Президент России Владимир Путин, находясь на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), провёл короткую беседу с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщила пресс-служба Кремля.

В начале встречи Путин подчеркнул, что высокий уровень российско-таджикских отношений свидетельствует о востребованности таких встреч, и отметил, что он и Рахмон находятся в постоянном контакте. По словам президента РФ, правительства двух государств регулярно взаимодействуют, а они сами при необходимости оперативно связываются по телефону.

Ранее Life.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь провели двустороннюю встречу. Российский лидер подчеркнул, что игнорировать возможность для диалога было бы нелогично, учитывая исторически сложившиеся прочные связи между двумя нациями. Он выразил готовность использовать любую возможность для проведения личных консультаций.

Александра Мышляева
