Путин на полях ШОС кратко пообщался с президентом Таджикистана
Обложка © Сергей Бобылев/POOL/ТАСС
Президент России Владимир Путин, находясь на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), провёл короткую беседу с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщила пресс-служба Кремля.
В начале встречи Путин подчеркнул, что высокий уровень российско-таджикских отношений свидетельствует о востребованности таких встреч, и отметил, что он и Рахмон находятся в постоянном контакте. По словам президента РФ, правительства двух государств регулярно взаимодействуют, а они сами при необходимости оперативно связываются по телефону.
