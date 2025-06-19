Путин назвал содержательными переговоры с президентом Индонезии
Путин: Переговоры с лидером Индонезии Субианто прошли содержательно
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Российско-индонезийские переговоры прошли содержательно, в процессе удалось обсудить основные вопросы международной повестки дня. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин по итогам общения с индонезийским лидером Прабово Субианто на полях ПМЭФ-2025.
«Сегодняшние переговоры прошли содержательно. Обсуждён целый спектр актуальных вопросов двустороннего взаимодействия. Обсудили и основные темы международной повестки дня», — отметил российский лидер.
Индонезийский лидер, в свою очередь, заявил, что Индонезия всегда воспринимает Россию как важного стратегического партнёра и дружественное государство. Он добавил, что когда молодая республика только объявляла свою независимость в 1945 году, будучи очень бедной страной, она получила гигантский объём поддержки со стороны СССР.
По итогам переговоров Путин и Субианто подписали декларацию о стратегическом партнёрстве. Кроме того, стороны заключили соглашение о формировании российско-индонезийской инвестиционной платформы с капиталом в 2 миллиарда евро.