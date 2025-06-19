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19 июня, 15:29

Путин назвал содержательными переговоры с президентом Индонезии

Путин: Переговоры с лидером Индонезии Субианто прошли содержательно

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российско-индонезийские переговоры прошли содержательно, в процессе удалось обсудить основные вопросы международной повестки дня. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин по итогам общения с индонезийским лидером Прабово Субианто на полях ПМЭФ-2025.

«Сегодняшние переговоры прошли содержательно. Обсуждён целый спектр актуальных вопросов двустороннего взаимодействия. Обсудили и основные темы международной повестки дня», — отметил российский лидер.

Индонезийский лидер, в свою очередь, заявил, что Индонезия всегда воспринимает Россию как важного стратегического партнёра и дружественное государство. Он добавил, что когда молодая республика только объявляла свою независимость в 1945 году, будучи очень бедной страной, она получила гигантский объём поддержки со стороны СССР.

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По итогам переговоров Путин и Субианто подписали декларацию о стратегическом партнёрстве. Кроме того, стороны заключили соглашение о формировании российско-индонезийской инвестиционной платформы с капиталом в 2 миллиарда евро.

Юрий Лысенко
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