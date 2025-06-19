Ждут встречи Путина и Трампа: Ряд крупных компаний из США хотят вернуться в Россию

Некоторые ключевые американские компании хотят вернуться на рынок РФ. Об этом сообщил глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи.

Эйджи уточнил, что с ним связывались несколько крупных компаний. Фирмы, по его словам, ждут возможной встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, а также сигнала о потеплении отношений между двумя державами.

«В таком случае, полагаю, некоторые компании начнут возвращаться. Полагаю, это будет не наплыв, но, как я уже говорил, думаю, что ряд ключевых компаний вернутся», — подчеркнул он в беседе с RT.