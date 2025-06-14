Вице-премьер Мантуров объяснил, пустят ли в Россию ушедшие западные бренды

Россия будет тщательно оценивать ситуацию на рынке перед принятием решений о возвращении ушедших из-за СВО иностранных брендов. Как объяснил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, при принятии решений приоритет будет отдаваться интересам отечественных производителей.

«Мы здесь исходим из того, что нужно в первую очередь нашей промышленности», — сказал вице-премьер РИА «Новости» и подчеркнул, что если возвращение западных брендов помешает развитию российского бизнеса, в их допуске может быть отказано.