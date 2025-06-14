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Регион
14 июня, 05:14

Вице-премьер Мантуров объяснил, пустят ли в Россию ушедшие западные бренды

Денис Мантуров. Обложка © Kremlin.ru

Денис Мантуров. Обложка © Kremlin.ru

Россия будет тщательно оценивать ситуацию на рынке перед принятием решений о возвращении ушедших из-за СВО иностранных брендов. Как объяснил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, при принятии решений приоритет будет отдаваться интересам отечественных производителей.

«Мы здесь исходим из того, что нужно в первую очередь нашей промышленности», — сказал вице-премьер РИА «Новости» и подчеркнул, что если возвращение западных брендов помешает развитию российского бизнеса, в их допуске может быть отказано.

Ранее сообщалось, что товарные знаки в России зарегистрировали южнокорейский автоконцерн KIA и французский люксовый бренд Louis Vuitton. Вернуться на российский рынок может и Ray-Ban.

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Андрей Бражников
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