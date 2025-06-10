«‎Нужен русский стиль»: В ГД оценили идею шить больше одежды plus size для россиянок с формами

В мире есть разные стандарты фигур потому, что обитатели разных уголков земного шара имеют свои отличия. Российские бренды должны делать одежду прежде всего для наших людей, поэтому необходимо создать уникальный «русский стиль». Об этом в беседе с Life.ru сообщил депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по промышленности и торговле Геннадий Скляр, комментируя идею расширить размерную сетку отечественных брендов.

По словам парламентария, российские производители должны прежде всего ориентироваться на внутреннего потребителя. Он отметил, что не претендует на звание специалиста в области одежды, однако знает, что фигуры женщин в некоторых азиатских и европейских странах отличаются от фигур славянских женщин.

Поэтому я думаю, что мы должны дать какой-то импульс нашим производителям, чтобы они учитывали все потребности российского потребителя — наших русских женщин, расширив линейку одежды с 50 размера. Это не такой большой размер, чтобы его не было. И для мужчин тоже следует расширять. Конечно, есть некие стереотипы и стандарты, которые называются европейскими или азиатскими. На мой взгляд, нужен наш русский стандарт в одежде. У нас женщины всегда с формами красивыми. Нужен русский стиль и русский стандарт. Вот моя позиция Геннадий Скляр Депутат ГД

С другой стороны, все производители будут обязаны выпускать дополнительно целую линейку размеров plus size под каждую модель одежды. Во-первых, продавцы будут терпеть убытки, ведь у нас нет столько пышных людей, чтобы вся эта одежда активно покупалась. Во-вторых, это иногда наверняка будет выглядеть нелепо. Такую точку зрения высказал стилист Влад Лисовец.

«Обязывать бизнес нести убытки, наверное, не совсем правильно. Пышных людей, конечно, много, но не настолько, чтобы они «делали бизнес», — считает стилист.

Он пояснил, что выпускать ещё один размерный ряд будет очень дорого. Такие предметы гардероба будут покупать редко, а остальную одежду plus size будет некому продать. Модели, которые делаются на худых женщин, нет смысла увеличивать в размере потому, что это будет смотреться странно. К примеру, plus size супермини точно будет выглядеть чудаковато. Поэтому обязывать производителей выпускать дополнительный размер не стоит, утверждает модный эксперт.

Лисовец добавил, что бизнес сам изучает рынок и выпускает то, что хорошо продаётся. Сложно сказать, что пышных людей много, посему есть смысл организовать бренд, который будет ориентирован исключительно на крупных.

«Государство, если хочет так заботиться о своих гражданах, должно организовать бренд, который бы выпускал одежду для более крупных людей. Но заставлять других людей выпускать размеры plus size и нести убытки, наверное, не совсем правильно. Поэтому, если уж и заботиться о гражданах, то делать это должно прежде всего государство», — считает стилист.