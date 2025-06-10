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Регион
10 июня, 03:00

Российских производителей могут обязать шить женскую plus size одежду

«Сорок Сороков» просит Госдуму проверить рынок женской одежды больших размеров

Обложка © Freepik / DC Studio

Обложка © Freepik / DC Studio

Общественная организация «Сорок Сороков» обратилась в комитет Госдумы по промышленности и торговле с просьбой изучить ситуацию с женской одеждой больших размеров (50 и более) на российском рынке. Общественники предложили рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство о защите прав потребителей. Заявление организации оказалось в распоряжении Life.ru.

Цель изменений — обеспечить равные права для всех покупателей на доступ к разнообразному ассортименту товаров, независимо от размеров одежды. Общественники также инициировали разработку технических регламентов, которые установят требования к размерной сетке женской одежды. Это поможет обеспечить соответствие размеров заявленным параметрам и упростит выбор одежды для покупателей.

В настоящее время на российском рынке женской одежды больших размеров наблюдается ситуация, при которой женщины сталкиваются с трудностями при поиске качественной, стильной и доступной по цене одежды, соответствующей их потребностям и предпочтениям. Недостаток предложения приводит к ограничению выбора, снижению самооценки и социальной изоляции женщин, что негативно сказывается на их качестве жизни.

Общественники просят изучить ситуацию и рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство о защите прав потребителей с целью обеспечения равных прав. По мнению активистов, необходимо реализовать программу поддержки российских производителей одежды, ориентированных на производство больших размеров, включая предоставление льготных кредитов, налоговых льгот и субсидий на закупку оборудования. Стимулировать торговые сети продавать одежду 50+ предлагают путём преференций при участии в государственных закупках и тендерах.

Пуш-апы больше не в моде: Россиянки раскрыли свои предпочтения в нижнем белье
Пуш-апы больше не в моде: Россиянки раскрыли свои предпочтения в нижнем белье

Ранее опрос показал, как часто россияне обновляют гардероб. Почти треть (32%) жителей России покупают одежду как минимум раз в месяц, ещё 24% — раз в два месяца. Согласно опросу, регулярно гардероб обновляют жители Урала — в Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени и других городах региона. Причём 50% респондентов признались, что совершают такие покупки каждый месяц. В Москве доля таких россиян поменьше — 26,5%.

Ольга Годуненко
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