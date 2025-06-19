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Регион
19 июня, 15:26

Путин и президент Индонезии подписали декларацию о стратегическом партнёрстве

В ходе переговоров в Стрельне президент России Владимир Путин и лидер Индонезии Прабово Субианто подписали декларацию о стратегическом партнёрстве. Кроме того, стороны заключили соглашение о формировании российско-индонезийской инвестиционной платформы с капиталом в 2 миллиарда евро.

Россия и Индонезия приняли декларацию о стратегическом партнёрстве. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Индонезия — один из наших ключевых партнёров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наши отношения носят обоюдовыгодный характер и стабильно развиваются на основе давних добрых традиций дружбы и взаимопомощи. В текущем году мы отмечаем 75 лет установления дипломатических связей», — отметил Путин по итогам переговоров.

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Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге проходили переговоры на высшем уровне между Россией и Индонезией, ознаменовавшие начало второго дня рабочей программы Путина в рамках ПМЭФ. Президент Индонезии Прабово Субианто прибыл в Россию с официальным визитом, который призван укрепить партнёрские отношения между двумя странами. Эта поездка стала для него первой в качестве главы государства.

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Александра Мышляева
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