Путин и президент Индонезии подписали декларацию о стратегическом партнёрстве

В ходе переговоров в Стрельне президент России Владимир Путин и лидер Индонезии Прабово Субианто подписали декларацию о стратегическом партнёрстве. Кроме того, стороны заключили соглашение о формировании российско-индонезийской инвестиционной платформы с капиталом в 2 миллиарда евро.

Россия и Индонезия приняли декларацию о стратегическом партнёрстве. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Индонезия — один из наших ключевых партнёров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наши отношения носят обоюдовыгодный характер и стабильно развиваются на основе давних добрых традиций дружбы и взаимопомощи. В текущем году мы отмечаем 75 лет установления дипломатических связей», — отметил Путин по итогам переговоров.