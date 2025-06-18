Глава МИД Индонезии опубликовал видео о Москве под песню «Тату»

Министр иностранных дел Индонезии Сугионо поделился подробностями своей поездки в Москву в социальных сетях. Он опубликовал видеоролик, саундтреком к которому стала композиция российской группы «Тату».

Глава МИД Индонезии опубликовал видео из Москвы под песню «Тату». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / daulatrakyat.official

Сугионо сообщил, что в рамках встречи обсуждались планируемый визит президента Индонезии в Россию и празднование годовщины установления дипломатических связей между двумя государствами.

«Прибыл в Москву, Россия, на двустороннюю встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В рамках двусторонней встречи мы обсудили ряд двусторонних вопросов, в том числе запланированный визит президента Прабово Субианто в Россию, а также 75-летие дипломатических отношений Индонезии и РФ», — говорится в посте главы МИД Индонезии.