Макрон оставил «русский след» на саммите G7, выложив видео с Зеленским под песню «Капибара»
Макрон выложил в соцсети видео с саммита G7 под российский трек «Капибара»
Президент Франции Эмманюэль Макрон оставил русский след во время саммита G7, который завершился в Канаде. Он опубликовал в своих социальных сетях видео под песню о хорошем настроении «Капибара» детского хора «Великан».
Видео с саммита G7 под популярную российскую песню «Капибара». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / emmanuelmacron
На кадрах, опубликованных Макроном, можно увидеть проходку лидеров, принявших участие в саммите «Большой семёрки». Почему президент выбрал для видео именно такой трек — неизвестно, но капибарное настроение жителям Франции явно обеспечено.
Напомним, что саммит «Большой семёрки» прошёл в Канаде с 15 по 17 июня. Мероприятие уже прокоментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что ключевым итогом встречи стало то, что страны G7 признали свои огромные финансовые потери, которые были вызваны антироссийскими санкциями.
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / emmanuelmacron