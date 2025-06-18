Макрон оставил «русский след» на саммите G7, выложив видео с Зеленским под песню «Капибара»

Президент Франции Эмманюэль Макрон оставил русский след во время саммита G7, который завершился в Канаде. Он опубликовал в своих социальных сетях видео под песню о хорошем настроении «Капибара» детского хора «Великан».

Видео с саммита G7 под популярную российскую песню «Капибара». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / emmanuelmacron

На кадрах, опубликованных Макроном, можно увидеть проходку лидеров, принявших участие в саммите «Большой семёрки». Почему президент выбрал для видео именно такой трек — неизвестно, но капибарное настроение жителям Франции явно обеспечено.