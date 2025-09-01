Путин вместе со всей делегацией провёл закрытые переговоры с президентом Ирана
Путин провёл переговоры с президентом Ирана Пезешкианом в Китае
Путин и Пезешкиан. Обложка © Life.ru
В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине президент России Владимир Путин провёл закрытую двустороннюю встречу с главой Ирана Масудом Пезешкианом. Встреча прошла в резиденции российского лидера в роскошном отеле Ritz-Carlton.
После официальных мероприятий на площадке ШОС+ Путин и Пезешкиан решили тет-а-тет обсудить вопросы отношений между Москвой и Тегераном. Во время переговоров присутствовали глава МИД РФ Лавров, вице-премьер Оверчук, замглавы Администрации президента Орешкин, пресс-секретарь Песков, а также советник Путина Юрий Ушаков.
Кроме того, в сопровождении Путина находились министры сельского хозяйства, транспорта, финансов и энергетики — Оксана Лут, Андрей Никитин, Антон Силуанов и Сергей Цивилёв соответственно. Не обошлось без участия руководителей ключевых отраслевых структур: глава «Росатома» Алексей Лихачёв и директор Федеральной службы военно-технического сотрудничества Дмитрий Шугаев также присутствовали при важном разговоре.
Напомним, что Владимир Путин находится в Китае, где проходит саммит ШОС. Известно, что российский президент расположился в отеле Ritz-Carlton в историческом районе города. Совсем недалеко там находятся здания бывших американских казарм.