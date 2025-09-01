Путин вместе со всей делегацией провёл закрытые переговоры с президентом Ирана

В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине президент России Владимир Путин провёл закрытую двустороннюю встречу с главой Ирана Масудом Пезешкианом. Встреча прошла в резиденции российского лидера в роскошном отеле Ritz-Carlton.

После официальных мероприятий на площадке ШОС+ Путин и Пезешкиан решили тет-а-тет обсудить вопросы отношений между Москвой и Тегераном. Во время переговоров присутствовали глава МИД РФ Лавров, вице-премьер Оверчук, замглавы Администрации президента Орешкин, пресс-секретарь Песков, а также советник Путина Юрий Ушаков.