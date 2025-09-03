Мессенджер MAX
3 сентября, 16:28

Официальный визит Путина в Китай завершён

Президент России Владимир Путин вылетел из аэропорта Шоуду в Пекине во Владивосток, завершив официальный визит в Китай. Его провожали глава китайского МИД Ван И и посол России в КНР Игорь Моргулов. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Путин завершил визит в Китай. Видео © Telegram/ Кремль. Новости

Напомним, что сегодня, 3 сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию окончанию Второй мировой войны. Российский лидер принял участие в мероприятии в качестве главного гостя. По его словам, парад прошёл просто блестяще. Во время своего визита Путин успел провести встречи с главами Индонезии, КНДР, Конго, Вьетнама и многих других государств. Результаты поездки глава государства охарактеризовал как весьма позитивные.

