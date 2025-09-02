Мессенджер MAX
Путин: Россия стремится к развитию отношений с Монголией и Китаем

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия искренне стремится развивать отношения как с Монголией, так и с Китаем. Он озвучил это на трёхсторонней встрече с лидерами этих стран в Пекине.

Встреча Путина с лидерами Китая и Монголии. Видео © Life.ru

«Россия искренне стремится к многостороннему развитию взаимовыгодных, равноправных и многоплановых отношений и с Китайской Народной Республикой, и с Монголией», — отметил Путин.

При этом он подчеркнул, что Россия считает важным, чтобы успешное сотрудничество развивалось и получало новые формы. Путин также добавил, что Россия, Китай и Монголия выступают добрыми соседями.

«Россия, Китай и Монголия являются добрыми соседями, и наши народы объединяют традиции дружбы и взаимной поддержки», — сказал он.

Как сообщал Life.ru, встреча Путина с лидерами Китая и Монголии началась в Пекине утром 2 сентября. После традиционной церемонии фотографирования Владимир Путин вместе с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом направились в зал «Фуцзянь».

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

