Визит Путина в Китай — итоги и планы. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

3 сентября завершился визит президента России в Китай, который, безусловно и без преувеличения, можно назвать знаковым, как и сами мероприятия, ради которых он совершался.

31 августа – 1 сентября в Тяньцзине состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества, который можно назвать прорывным на пути трансформации ШОС из «дискуссионного клуба» к политическому и экономическому блоку, который должен стать полноценной альтернативой западным интеграционным проектам.

От деклараций к действиям

Главным итогом можно назвать переход от инфраструктуры координаций к формированию институтов, принято решение о создании банка развития ШОС, Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности и Антинаркотического центра ШОС. И это только начало.

Кроме того, была принята Тяньцзиньская декларация, участники которой зафиксировали общее понимание таких вопросов, как осуждение односторонних принудительных мер, в том числе экономического характера, приверженность принципам невмешательства во внутренние дела и неприменения силы как основы устойчивого развития международных отношений, что можно считать вызовом нынешнему миропорядку, основанному на навязывании Западом всему миру своих «ценностей», экономических и политических моделей.

Укрепление мировых позиций России

Главное для нас — состоявшийся саммит продемонстрировал крепнущую роль России в качестве ведущего центра нового многополярного мироустройства, глубокое взаимодействие со странами Глобального Юга, бросающее вызов гегемонии Запада, наращивание взаимовыгодных экономических связей и нашедшее понимание у партнёров отстаивание исторической правды о роли России в деле победы над германским нацизмом и японским милитаризмом, необходимость борьбы с переписыванием истории в угоду политической конъюнктуре.

Саммит ШОС в Китае — шаг к многополярному миру. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Мероприятия в Китае показывают, какое место в мире на самом деле занимает Россия, несмотря на все усилия Запада по «изоляции» нашей страны. Нам удалось убедительно продемонстрировать, что западная модель доминирования исчерпала себя, порождая лишь кризисы и неравенство, тогда как многополярность открывает путь к справедливому и устойчивому развитию человечества. Сегодня Россия и Китай предстают не просто союзниками, а стратегическими лидерами, формирующими новую архитектуру международных отношений. Это стало мощным сигналом миру: будущее принадлежит коалициям равноправных стран, а не гегемонам, и Россия — в авангарде этого исторического сдвига. Это, безусловно, усиливает влияние Москвы на глобальной арене и повышает её привлекательность для стран, стремящихся к независимости от западного давления.

В ходе визита в Китай Владимир Путин последовательно продвигал образ России как надёжного, предсказуемого и стратегически ориентированного партнёра, способного выполнять свои обязательства даже в условиях внешнего давления. Состоявшиеся контакты с мировыми лидерами, обсуждение долгосрочных энергетических, торговых и технологических проектов подчёркивают не разовый характер сделок, а системное сотрудничество на десятилетия вперёд. Сегодня Россия демонстрирует готовность к совместному поиску устойчивых решений для общего благополучия, стабильности и процветания, что особенно важно для развивающихся стран, которые ценят предсказуемость и отсутствие скрытых условий в отношениях. Не давление, а доверие на принципах взаимоуважения и невмешательства становится основой для долгосрочных союзов, способных противостоять западным санкциям и политическому шантажу. И принципы, которые будут положены в основу таких союзов, открывает сегодня миру именно наша страна.

Рост экономического сотрудничества как драйвер технологического прогресса

Кульминацией визита стало подписание ряда стратегических соглашений, включая решение о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2», который способен не только кардинально изменить мировую энергетическую инфраструктуру, сделав её основой доверие и равноправие, положить конец эпохе экономического шантажа и торговых войн, но и поставить точку в зависимости России от западных рынков и открыть новые перспективы для развития Сибири и Дальнего Востока, становясь драйвером экономического роста и модернизации инфраструктуры.

Соглашения на саммите ШОС — о чём договорились. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Кроме того, президент РФ инициировал переход к расчётам в национальных валютах, ускоряя деофшоризацию и дедолларизацию мировой экономики. Центральным вектором подписанных соглашений стало научно-технологическое сотрудничество, которое создаёт механизмы совместного финансирования и реализации передовых исследований и закладывает основы технологического суверенитета. Подписанные в Китае документы формируют комплексную модель стратегического партнёрства, охватывающую ключевые сферы: от космоса до медицины, от вузов до газопроводов, что делает союз России и Китая уже не просто декларацией о намерениях, а конкретной дорожной картой на пути к многополярному миру. Это уже не просто сухие цифры роста сотрудничества, а переход на качественно новый уровень кооперации, являющейся драйвером глобального прогресса.

СВО: мир слышит Россию

Важнейшим политическим достижением для нашей страны стало признание большинством стран Глобального Юга российской позиции по Украине, согласно которой конфликт стал следствием расширения НАТО и системного игнорирования вопросов безопасности РФ. Это можно назвать не просто дипломатическим успехом, а масштабной стратегической победой, укрепившей позиции России как лидера антиимпериалистической коалиции и архитектора новой глобальной реальности.

Это видно не только по итогам встреч российского президента с лидерами стран Глобального Юга, но и с представителями западного мира (к примеру, с премьером Словакии Робертом Фицо), что может помочь в организации диалога со странами Европы, не готовыми однозначно и безропотно принимать навязываемое им из-за океана мнение. Особо также стоит обратить внимание на переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном на фоне на практике продемонстрированного углубления союзнических отношений между нашими странами, основанных уже на боевом братстве.

Память о Второй мировой — фундамент нового мира

Россию, КНДР и Китай также связывает глубокая историческая память о Второй мировой войне, в которой наши народы вместе противостояли японскому агрессору, 80-я годовщина победы над которым отмечалась в Пекине 3 сентября парадом, где присутствовали наши лидеры. Вслед за парадом 9 Мая на Красной площади в Москве это событие стало символом единства борьбы с фашизмом и милитаризмом и укрепило повестку общей исторической памяти, которая лежит в основе глубокого доверия между нашими странами.

Разворот Индии

Кадры тёплой встречи Путина, Нарендры Моди и Си Цзиньпина облетели мир. Фото © ТАСС / ЕРА / SUO TAKEKUMA

И, конечно, стоит отметить тот факт, что именно лидеры России, Китая и Индии стали главными действующими лицами саммита ШОС. Это ещё раз продемонстрировало, что в условиях давления со стороны Запада наши страны сближаются только теснее, вопреки желанию США и их сателлитов вбить между нами клин. Особенно показательно, что торговые войны президента США сблизили Нью-Дели не только с Москвой, но и с Пекином, с которым в последние годы у Индии наблюдалось серьёзное похолодание в отношениях после приграничного конфликта, едва не вылившегося в войну, — после тех событий визит Наренды Моди в КНР стал первым за семь лет.

Реакция Запада — паника и истерика

И это вынуждены признавать наши оппоненты. Шантаж со стороны США укрепил альянс Россия – КНР – Индия, пишет американское агентство Bloomberg. О наступлении многополярности на Западе уже судят по одному фото лидеров ШОС.

Фотография главы России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди говорит о наступлении многополярности, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Многополярность уже наступила — игнорируйте её на свой страх и риск. Правило № 1: Экономическое принуждение и запугивание приводят к разобщению, поскольку всегда есть альтернативы. Создаётся новая международная экономическая архитектура», — говорится в его публикации в соцсети.

Вообще, реакция Запада крайне показательна. Это истерика проигравших. В публикациях западных СМИ прямо-таки сквозит страх перед крахом однополярного мира и паническое признание того, что Россия не только избежала изоляции, но и укрепила свои позиции в мире, который куда больше и сильнее, чем Запад и его вассалы. Новый союз свободных стран подаётся как реальная угроза западной гегемонии, как приговор уходящему мировому порядку, построенному на доминировании США.

Трамп испугался заговора России, Китая и КНДР. Фото © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Ярчайшим проявлением этой истерики стали публикации в Truth Social президента США Дональда Трампа, который «поздравил» Си Цзиньпина и Путина с парадом, при этом утверждая, что они втайне «объединяются с Ким Чен Ыном для заговора против США».

Смех смехом, но не нужно быть психологом, чтобы понимать, что за этим сарказмом скрывается демонстрация глубокой тревоги в верхах американской элиты перед растущей сплочённостью альянса стран, отвергающих американский диктат. И понимание собственной стратегической ошибки, которая и породила эту сплочённость.

Сегодня Западу всё сложнее отрицать очевидное: мир видит, что Россия под руководством Путина не разжигает конфликты, а, напротив, объединяет страны вокруг проектов общего развития, в то время как сам Запад ведёт мир к перманентной конфронтации, Россия и Китай предлагают стратегическое партнёрство, основанное на взаимной выгоде и уважении. Именно поэтому попытки дискредитации визита Путина в Китай выглядят как признак слабости и отчаянных попыток отсрочить неизбежный уход эпохи западного доминирования.

Авторы Дмитрий Родионов