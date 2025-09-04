Путин стал первым гостем музея генерал-майора Гудкова во Владивостоке
Путину показали интерактивный музей 155-й бригады в НЦ Россия во Владивостоке
В Национальном центре «Россия» президент РФ Владимир Путин осмотрел интерактивную экспозицию, посвящённую 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты имени дважды Героя России Михаила Гудкова. Об этом сообщил корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев.
Глава государства стал первым гостем музея. Президенту показали фильм о подвигах 155-й бригады, а директор центра военно-патриотического воспитания ДВФУ Леон Володин рассказал о создании Музея славы бригады. На пяти экранах представлены истории пятерых павших героев бригады. На стенде также выставлено наградное оружие, шевроны и материалы, рассказывающие о пути соединения.
Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев назвал Гудкова мужественным и самоотверженным командиром.
«Я познакомился с Михаилом Евгеньевичем Гудковым около трёх лет назад в обстановке достаточно боевой, в районе Павловки. Это был (мне даже слово «был» сложно произносить) очень мужественный и самоотверженный командир, за ним ребята шли в атаку, не сомневаясь. И занимали для нашей страны всё новые и новые высоты», — рассказал Трутнев.
Напомним, что гибель 48-летнего генерала в Курской области 2 июля потрясла военное сообщество. Гудков оставил о себе память как о принципиальном командире и преданном флоту офицере. Ранее Путин подписал указ о присвоении звания дважды Героя Российской Федерации Михаилу Гудкову. Это первое подобное решение в современной истории страны. Награда присуждена посмертно — за личное мужество и героизм. Позже Путин передал вдове генерала Гудкова вторую медаль «Золотая Звезда».