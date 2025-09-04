Путин стал первым гостем музея генерал-майора Гудкова во Владивостоке

Глава государства стал первым гостем музея. Президенту показали фильм о подвигах 155-й бригады, а директор центра военно-патриотического воспитания ДВФУ Леон Володин рассказал о создании Музея славы бригады. На пяти экранах представлены истории пятерых павших героев бригады. На стенде также выставлено наградное оружие, шевроны и материалы, рассказывающие о пути соединения.

«Я познакомился с Михаилом Евгеньевичем Гудковым около трёх лет назад в обстановке достаточно боевой, в районе Павловки. Это был (мне даже слово «был» сложно произносить) очень мужественный и самоотверженный командир, за ним ребята шли в атаку, не сомневаясь. И занимали для нашей страны всё новые и новые высоты», — рассказал Трутнев.