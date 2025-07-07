Михаил Гудков — легенда морской пехоты: История первого дважды Героя России Генерал-майор Михаил Гудков — первый дважды Герой России. Вторая «Золотая Звезда» вручена посмертно за подвиги в СВО. История боевого пути от морпеха до замглавкома ВМФ, его гибель в Курской области и память, которую он оставил. 7 июля, 11:12 Посмертная награда: почему генерал Гудков получил вторую «Золотую Звезду». Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Александр Река, © Telegram / Минобороны России

Последний бой генерала Гудкова: обстоятельства гибели в Курской области

Гвардии генерал-майор, заместитель главнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков погиб в Курской области 2 июля 2025 года. В Министерстве обороны сообщили, что случилось это во время боевой работы в одном из приграничных районов.

— В марте его назначили, казалось бы, на штабную должность — замглавкома ВМФ. Но Варяг не мог быть вдали от линии боевого соприкосновения, — отметил военный корреспондент Александр Коц.

Михаил Гудков: почему его называли Варягом российского флота

Михаил Гудков родился в Новосибирске в 1983 году, где окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Служил в Воздушно-десантных войсках. Также он обучался в Общевойсковой академии Вооружённых сил России. После неё был направлен в 155-ю отдельную бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота на должность заместителя командира. Позже занял должность комбрига. О том, что он стал заместителем командующего Военно-морским флотом РФ, Гудков узнал от Владимира Путина.

155-я бригада дислоцируется в Приморском крае. С самого начала специальной военной операции принимала участие в боевых действиях, в том числе в Киевской области и за Мариуполь. Прославилось подразделение при освобождении Курской области.

— Это был сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота. Став заместителем главкома ВМФ, он не перестал лично выезжать на позиции наших морпехов. Вместе с командиром погиб его верный товарищ и наш общий друг Нариман Шихалиев. Настоящие морпехи, настоящие офицеры, — написал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Кроме специальной военной операции, Гудков участвовал в вооружённом конфликте в Сирии.

— Такие люди, как Варяг, не умирают. Они остаются опасными для врагов и после смерти. С его именем наши морпехи будут громить теперь нацистскую нечисть с удвоенной силой. На примере Гудкова будут расти новые поколения, для которых он станет легендой, — рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Военкор Коц о Гудкове: почему Варяг не мог оставаться в штабе. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Историческое решение: почему Гудкову вручили вторую «Золотую Звезду»

В октябре 2023 года Михаил Гудков получил звание Героя России. 6 июля стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении комбрига второй «Золотой Звездой».

— За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, наградить Героя Российской Федерации генерал-майора Гудкова Михаила Евгеньевича вторым знаком особого отличия — медалью «Золотая Звезда» (посмертно), — говорится в документе.

Вторую медаль из рук президента получила вдова генерала. Это стало первым случаем двойного награждения такой медалью в современной истории России.

Имя на карте: какие объекты названы в честь Гудкова

— Все мы будем помнить его не только по делам, но и по тем объектам, которые теперь навсегда будут связаны с его именем. Это и школа, это улица в Донецке, — отметил глава государства в ходе встречи с Жанной Гудковой.

Имя Михаила Гудкова присвоено также подразделению, где он служил. Теперь оно называется 155-я отдельная гвардейская Курская орденов Жукова и Суворова бригада морской пехоты имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Гудкова.

Авторы Даниил Черных