Шойгу наградил командиров бригад Тихоокеанского и Черноморского флотов

Медали вручены по поручению президента РФ Владимира Путина "за мужество, героизм и умелое командование подчинёнными соединениями, проявленные в ходе успешного отражения наступления противника". Гудков руководит 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота, а Власов — отдельной 810-й бригадой морской пехоты Черноморского флота.

"Сегодняшняя обстановка говорит о том, что у врага становится всё меньше возможностей. А меньше их становится исключительно благодаря вашей боевой работе. За это вам слова благодарности", — сказал Шойгу.