Шойгу наградил командиров бригад Тихоокеанского и Черноморского флотов
Министр обороны России Сергей Шойгу лично вручил медали "Золотая Звезда" командирам бригад морской пехоты Тихоокеанского и Черноморского флотов — полковникам Михаилу Гудкову и Олегу Власову. Кадры награждения публикует Минобороны РФ.
Шойгу наградил командиров бригад морской пехоты Тихоокеанского и Черноморского флотов. Видео © t.me / Минобороны РФ
Медали вручены по поручению президента РФ Владимира Путина "за мужество, героизм и умелое командование подчинёнными соединениями, проявленные в ходе успешного отражения наступления противника". Гудков руководит 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота, а Власов — отдельной 810-й бригадой морской пехоты Черноморского флота.
"Сегодняшняя обстановка говорит о том, что у врага становится всё меньше возможностей. А меньше их становится исключительно благодаря вашей боевой работе. За это вам слова благодарности", — сказал Шойгу.
Ранее сообщалось, что военнослужащую с позывным Черника наградили за отражение провального контрнаступления ВСУ. Она стала первой девушкой, кто получит медаль "За отвагу".
t.me / Минобороны РФ