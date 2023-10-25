ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 октября 2023, 07:41

Шойгу наградил командиров бригад Тихоокеанского и Черноморского флотов

Министр обороны России Сергей Шойгу лично вручил медали "Золотая Звезда" командирам бригад морской пехоты Тихоокеанского и Черноморского флотов — полковникам Михаилу Гудкову и Олегу Власову. Кадры награждения публикует Минобороны РФ.

Шойгу наградил командиров бригад морской пехоты Тихоокеанского и Черноморского флотов. Видео © t.me / Минобороны РФ

Медали вручены по поручению президента РФ Владимира Путина "за мужество, героизм и умелое командование подчинёнными соединениями, проявленные в ходе успешного отражения наступления противника". Гудков руководит 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота, а Власов — отдельной 810-й бригадой морской пехоты Черноморского флота.

"Сегодняшняя обстановка говорит о том, что у врага становится всё меньше возможностей. А меньше их становится исключительно благодаря вашей боевой работе. За это вам слова благодарности", — сказал Шойгу.

Путин наградил Николая Баскова орденом Почёта
Путин наградил Николая Баскова орденом Почёта

Ранее сообщалось, что военнослужащую с позывным Черника наградили за отражение провального контрнаступления ВСУ. Она стала первой девушкой, кто получит медаль "За отвагу".

BannerImage

t.me / Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Сергей Шойгу
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar